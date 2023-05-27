الطفل آسر: فخور بتجربتي في فيلم “مصري” واحضر لدور جديد

يستعد الطفل آسر أصغر مطرب راب مصري، لخوض تجربة سينمائية جديدة يجري لها العديد من البروفات وتدريبات التمثيل خاصة أنه عمل ضخم سيتم تصويره في أكثر من بلد أوروبي ومن المنتظر الافصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وعبر آسر عن فخره بالمشاركة في فيلم “مصري” الذي شارك في بطولته مع النجوم أحمد عز وأحمد حلمي وأحمد صلاح حسني ضمن احتفالات نصر أكتوبر وعرض أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجاري.



حقق ظهور آسر بالفيلم رد فعل مميز ونال استحسان الحضور، وقضى وقت كبير مع الشباب الدارسين بالخارج الذين بلغ عددهم ٤٦ شاب وفتاة شاركوا بالفيلم وعاشوا ستة أيام مع أقرانهم من رجال الصاعقة والمظلات بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والهجرة.



وتابع آسر في تصريحات صحفية، شعرت بفخر شديد وأنا أشارك بعمل وطني مميز يعرض أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتحدث عن بطولات جيشنا الباسل.