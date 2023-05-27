حريق يلتهم أسطح 3 منازل في أوسيم

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا نشب بأسطح 3 منازل مكونة من طابقين بقرية برطس بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل 3 منازل مكونة من طابقين بقرية برطس بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق أعلى سطح منزل امتد الى منزلين مجاورين وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.