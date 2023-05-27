إنجاز جديد للرياضة المصرية.. صبحي يُهنئ الأهلي بتتويجه بـ "BAL 3"

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة لاعبي فريق النادي الأهلي لكرة السلة رجال بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة "BAL 3" ٢٠٢٣، عقب تغلبه على نادي إي إس دوانيس السنغالي في المباراة النهائية، بنتيجة (٨٠-٦٥)، والتي أقيمت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي الرجولي للاعبي النادي الأهلي، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنياً التوفيق لكافة الفرق والأندية المصرية في كافة مشاركاتها القارية.

أشار إلي أن الدولة تقدم كافة أنواع الدعم للأندية المصرية في مشاركاتها علي المستوي الدولي، وتسعي لتهيئة الأجواء المناسبة للتتويج وصياغة تاريخ جديد للرياضة المصرية.

كان النادي الاهلي قد تفوق على الملعب المالي بنتيجة 78-73 في نصف النهائي على صالة ملعب BK آرينا في العاصمة الرواندية كيجالي.