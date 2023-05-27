المباراة الأغلى في التاريخ.. لوتون تاون يتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

تأهل فريق لوتون تاون، مساء اليوم السبت، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المقبل 2023-2024، على حساب نظيره كوفنتري سيتي، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي، في المباراة النهائية (البلاي أوف) المؤهل إلى البريميرليج من التشامبيونشيب.

كان كوفنتري سيتي، نجح في حسم تأهله إلى نهائي الملحق المؤهل للبريميرليج بعد تفوقه على ميدلزبره في نصف النهائي، فيما حسم لوتون تاون المقعد الثاني بعد فوزه على سندرلاند.

تمكن لوتون تاون من تحقيق الفوز على نظيره كوفنتري سيتي بركلات الترجيح، ليلحق بركب المتأهلين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (شيفيلد يونايتد - بيرنلي).

وافتتح لوتون تاون، التسجيل بهدف التقدم في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول عن طريق لاعبه جوردان كلارك، بينما جاء هدف التعادل لفريق كوفنتري سيتي في الدقيقة 66 من زمن اللقاء عن طريق لاعبه جوستافو هامير.

انتهت المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليشارك لوتون تاون لأول مرة في تاريخه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامها الجديد.

وتعد مباراة «البلاي أوف»، هي الأغلى في تاريخ كرة القدم؛ بسبب حصول الفائز على 211 مليون دولار ما يساوي (170 مليون جنيه إسترليني) خلال المواسم الثلاثة المقبلة من خلال الزيادات المتوقعة في عائداتهم التجارية وعائدات يوم المباراة وتأمين إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحصل الفريق الفائز على 360 مليون دولار (290 مليون جنيه إسترليني)، إذا تجنب الهبوط في موسمه الأول بالبريميرليج.