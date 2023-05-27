أحمد موسي يكشف مفاجأة حول إنشاء المتحف المصري الكبير.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل ذهابه إلى المتحف المصري الكبير لأول مرة، موضحًا أن مصر أنشئت متحف للبشرية، كما أن فكرة المتحف «عبقرية».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تنفيذ نحو ما يقرب من 97% من المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه كان ضمن المشروعات المعطلة.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن الرئيس السيسي أصدر قرارا بإعادة العمل وإنهاء تنفيذ المشروع، موضحًا أن هذا المشروع سيحقق مليارات الدولارات لمصر عقب افتتاحه، ومن المقرر أن يحدد الرئيس السيسي الموعد المناسب لافتتاحه.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن شركة المقاولين العرب نجحت في نقل تمثال رمسيس الثاني إلى المتحف المصري الكبير، أمام أعين العالم، في 2006، موضحًا أنه تم تصنيع عربة مخصصة لنقل التمثال من ميدان رمسيس إلى المتحف.

وأوضح موسى، أنه تم طرح أكثر من توقيت لتنفيذ المتحف المصري الكبير، حيث التوقيت الأول من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير والإنتهاء منه كان 47 عاما، والتوقيت الثاني لتنفيذ المتحف كان على مدار 400 سنة.

وأفاد: لولا الرئيس السيسي وتدخله من أجل تنفيذ المشروع والإنتهاء منه، لم يكن المتحف وصل إلى معدلات التنفيذ الحالية، موضحًا أن المتحف سيحتوي على جميع قطع مقبرة توت عنخ آمون، بالإضافة إلى أكثر من 1000 قطعة أثرية.