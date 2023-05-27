الدوري الإسباني.. رودريجو يعبر بـ«ريال مدريد» من عقبة إشبيلية

اقتنص فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا من نظيره إشبيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الريال في الفوز على نظيره الأندلسي، بعدما تقدم الأخير بهدف الدقيقة الثالثة منذ بداية اللقاء، ليأتي دور البرازيلي رودريجو جوس جناح الملكي، ليعبر بالفريق من عقبة اللوس روخي بلانكوس على ملعبه ووسط جماهيره، بهدفين في الدقيقتين 29 و69 من زمن المواجهة.

وشهدت المباراة حالة طرد، حيث أشهر الحكم سيزار سوتو جرادو، البطاقة الحمراء في وجه الأرجنتيني ماركو أكونيا في الدقيقة 83.

وتحدى الميرينجي، الصعوبات في هذا اللقاء، نظرًا للغيابات العديدة التي عانى منها الفريق بسبب الإصابات التي ضربت كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي بدوره دفع بالخماسي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، توني كروس، لوكا مودريتش، وفيديريكو فالفيردي دفعة واحدة، لتعويض غياب أكثر من لاعب على رأسهم المخضرم كريم بنزيما، والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 49 نقطة في المركز العاشر.