فيورنتينا يقلب الطاولة على روما بثنائية في الدوري الإيطالي

قلب فريق فيورنيتنا، الطاولة على ضيفه روما، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإيطالي.

وفاز فيورنيتنا على روما بهدفين مقابل هدف، خلال 3 دقائق فقط، بعدما تقدم فريق الذئبا بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن طريق ستيفان شعراوي.

في الدقيقة 85، سجل الصربي لوكا يوفيتش هدف التعادل للفيولا، ثم أحرز جوناثان إيكوني هدف الفوز في الدقيقة 88، ليحصد لفريقه 3 نقاط ثمينة أمام كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقرر مورينيو، الدفع بالبدلاء في مباراة الليلة، تحضيرًا لمواجهة إشبيلية الإسباني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل.

فيما يستعد فيورنتينا، لخوض نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام وست هام الإنجليزي، يوم الأحد 4 يونيو المقبل.

بهذه النتيجة، توقف رصيد روما عند 63 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ليفوت فرصة الارتقاء للمرتبة الرابعة، في حين وصل فيورنتينا للنقطة 53 في المركز التاسع.