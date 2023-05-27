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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة فرد لقي مصرعه أثناء التنقيب علي الآثار بأبو النمرس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه داخل حفرة بعمق 50 متر أثناء البحث خلسه عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك البحث عن جثة اخر اشترك معه في البحث عن الآثار.

تلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة داخل منزل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالبحث عن الآثار خلسه انهارت عليهم الحفرة بعمق 50 متر وجري انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن الآخر فيما تم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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