نيابة أكتوبر تباشر التحقيقات فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة ٦ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى.

وتيين من التحقيقات الاولية ان الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما تسبب فى انجراف السيارة وعدم السيطرة عليها وانقلابها

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين تمهيداً لسؤالهم عن الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الأوسطي أمام مساكن أبناء الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إسعاف وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.