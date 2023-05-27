ميسي ومبابي يقودان هجوم باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج

أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ستراسبورج، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على ستراسبورج بملعب دو لامينو، وينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هجوم سان جيرمان رفقة كيليان مبابي، ويغيب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن المباراة للإيقاف.

ويحتاج البي إس جي للفوز في هذا اللقاء، أو التعادل من أجل تحقيق لقب الدوري الفرنسي رسميًا، متفوقًا على لانس وأولميبك مارسيليا.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دانيلو، راموس، بيتشيابو

خط الوسط: ايمري، فيراتي، سانشيز، بيرنات، فيتينيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 84 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف، فيما يأتي ستراسبورج في المركز الخامس عشر وفي رصيده 39 نقطة.