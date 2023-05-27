خالد نحول : الانتهاء من أعمال كوبرى "كوم يعقوب" نهاية 2023

كشف النائب خالد أبونحول ، عضو مجلس النواب ، النقاب عن رد الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن تنفيذ أعمال كوبري (كوم يعقوب _ أبوتشت) محافظة قنا.

اوضح نحول ، أنه بالإحالة إلى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة صباح يوم الخميس الموافق 18/5/2023 تم فيها مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبونحول بشأن تنفيذ أعمال كوبرى كوم يعقوب - مركز أبو تشت - محافظة قنا، الذي يربط بين عدد من القرى ويمثل أهمية كبيرة للمواطنين.

جاء رد الهيئة العامة للطرق والكباري بما يلى :

🔹نسبة التنفيذ الإجمالية 40 %

🔹تأخر تنفيذ الكوبرى للأسباب التالية :

🔸أعمال نزع الملكية: تم سداد قيمة التعويضات بالكامل وتحدد يوم الأحد الموافق 4/6/2023 لبدء أعمال تسليم الأراضي بمعرفة هيئة المساحة وتمثل بنسبة حوالي 45 % من المشروع.

🔸ترحيل كابلات تابعة للشركة المصرية للاتصالات وتم سداد قيمتها بتاريخ 16/5/2023

🔸وجود أبراج ضغط متوسط وتم سداد قيمة المقايسة وأعمال ترحيل الأعمدة متوقفة على نهو أعمال نزع الملكية.

واوضح النائب خالد نحول، أنه سوف يتم إنهاء جميع الأعمال بتاريخ 31/12/2023

كان النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب، قد تقدم ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن غلق مزلقان مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

وقال أبو نحول في بيانه العاجل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمالي محافظ قنا غلق مزلقان أبو تشت منذ شهر ديسمبر 2020م، للبدء في تنفيذ أعمال كوبري علوي يربط بين غرب وشرق مركز أبو تشت وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ كوبري المشاة وتسليمه من الشركة المنفذة للمشروع.

وأضاف قائلاً: حيث سوف يتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، على أن يكون البديل له طريق نجع القزاز الذي يبعد عن مزلقان أبو تشت عدد من الكيلومترات، الأمر الذي يرهق المواطنين والأهالي مادياً ومجهود لمشقة الطريق وإهداراً للوقت، وأيضا بسبب غياب الرقابة عن المزلقان يمر المواطنين من على المزلقان يومياً مشياً على الأقدام مما يعرضهم لخطر الموت.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه توفي العديد من المواطنين على هذا المزلقان بسبب غياب الرقابة، وعدم توفير كوبري مشاة أعلى مزلقان السكة الحديد، مؤكداً أنه من الضروري أن يتم توضيح سبب تأخر تنفيذ وتسليم المشروع، والإفادة بمدة زمنية محددة لتسليم الكوبري.

ولفت إلى أنه حتى الانتهاء من تسليم الكوبري لا بد من توفير طريق بديل يقرب لمزلقان أبو تشت، ومباشرة الرقابة على مزلقان السكة الحديد للحفاظ على أرواح المواطنين المهدورة على المزلقان.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة عرض البيان العاجل على المجلس في أقرب جلسة قادمة لمناقشته، لما فيه من أمور تهم حياة مواطني أبو تشت بمحافظة قنا.