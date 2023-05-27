إيبارشية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتخرج دفعة ( خدمة القديس الصغير )

أقيمت اليوم احتفالية تخرج الدفعة الأولى للتربية الكنسية الصباحية ( خدمة القديس الصغير ) التابعة لايبارشية أبوقرقاص وتوابعها،تحت رعاية الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية" بمقر المطرانية ".

شارك باللقاء خدمة الأنبا ابرام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة . بحضور القمص غبريال محفوظ وكيل المطرانية نيابة عن الأنبا فيلوباتير ، والقس يوساب الفى ، والقس يوسف جاب الله مسئولي مكتب الخدمه ، والقس صموئيل زغلول مسئول خدمة التربية الكنسية الصباحية بالمطرانية وبحضور بعض من الآباء الكهنة بالمطرانية وبحضور خدام الأنبا ابرام .