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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية الأقباط الأرثوذكس تحتفل بتخرج دفعة ( خدمة القديس الصغير )

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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 أقيمت اليوم احتفالية تخرج الدفعة الأولى للتربية الكنسية الصباحية ( خدمة القديس الصغير ) التابعة لايبارشية أبوقرقاص وتوابعها،تحت رعاية  الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية" بمقر المطرانية ".

شارك باللقاء  خدمة الأنبا ابرام بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة . بحضور القمص غبريال محفوظ وكيل المطرانية نيابة عن الأنبا فيلوباتير ، والقس يوساب الفى ، والقس يوسف جاب الله مسئولي مكتب الخدمه ، والقس صموئيل زغلول مسئول خدمة التربية الكنسية الصباحية بالمطرانية وبحضور بعض من الآباء الكهنة بالمطرانية وبحضور خدام الأنبا ابرام . 

الدفعة الأولى الكنسية الصباحية خدمة القديس الصغير ابوقرقاص السيدة العذراء مريم بالفكرية