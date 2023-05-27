بصوت نسرين أمين.. أغنية "غلبان" لـ"أصالة" تحقق مليون مشاهدة

حققت الفنانة نسرين أمين نسب مشاهدة اقتربت من المليون فى أقل من 24 ساعة بأغنية "غلبان"، للمطربة أصالة، حيث تغنيها نسرين ضمن أحداث دورها بفيلم "رهبه"، من بطولة أحمد الفيشاوى، والذى يعرض بالسينمات حاليا.

أغنية أصالة الشهيرة "غلبان"، كان قد تم تسجيلها بصوت الفنانة نسرين أمين، حيث تتغنى بها بالفعل وفقا لأحداث شخصية"شيرين"، التى تقدمها نسرين ضمن أحداث فيلم "رهبه"، حيث تظهر فى دور مطربة رديئة الصوت يذهب الجمهور لفقراتها الغنائية على أحد المراكب السياحية عنوة، خشية من بطش شقيقها سيد رهبه.

وتدور أحداث الفيلم من خلال مجرم يخشاه الجميع حتى يتعرض لموقف يقلب حياته رأسا على عقب، ليصبح خائفا من الجميع.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبه"، بجانب أحمد الفيشاوى ونسرين أمين مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ثراء جبيل وسما إبراهيم والفنان السعودى محمد القس ومحمود البزاوى ومصطفى غريب وإسماعيل فرغلى وعبد الرحمن ظاظا وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام، وإشراف عام دكتور يوسف أيمن، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رضا عبد الرازق.