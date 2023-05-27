الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد بديلًا مع نانت أمام ليل

أعلن بيير أريستوي، المدير الفني المؤقت لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري مصطفى محمد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ليل، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل مصطفى محمد رفقة نانت، اليوم السبت، ضيفًا على ليل بملعب استاد بيير موروي، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد مصطفى محمد على مقاعد احتباط نانت في مواجهة الليلة، ليواصل جلوسه على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

وسجل مهاجم المنتخب الوطني 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الجاري 2022-2023 في الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين فى البطولة.

ويسعى الكناري لحصد الثلاث نقاط من اللقاء، للهروب من دائرة الهبوط للدرجة الأدنى، بجانب تروا، أجاكسيو، وأنجيه، الذين هبطوا بشكل رسمي.

ويمتلك نانت 33 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي ليل في المركز الخامس برصيد 63 نقطة.