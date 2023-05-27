حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن.. الإفتاء تجيب

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم قراءة المرأة المستحاضة للقرآن.

وقالت الدار: الاستحاضة حالة ينزل فيها الدم على المرأة في غير وقت عادتها الشهرية، وفي غير وقت النفاس، ولا يثبت للمستحاضة أحكام الحائض، وإنما هي حدث أصغر، فيجوز لها قراءة القرآن، وإذا توضأت يجوز لها أن تمسَّ المصحف الورقي.

وتعمل دار الإفتاء على تقديم الفتاوى والإرشادات الدينية للمسلمين في مصر وخارجها، وتأسست عام 1895 ميلادي، وتتمتع بسمعة كبيرة في المجتمع المصري والعربي، حيث تعتبر مرجعًا رسميًا للفتاوى والأحكام الشرعية المتعلقة بالمسائل الدينية والمجتمعية والسياسية.

وتضم دار الإفتاء مجموعة من العلماء والمفتين المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة مثل الموقع الرسمي على الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي للتواصل مع المجتمع وتقديم الإرشادات الدينية والفتاوى.