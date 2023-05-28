تعرف على حظك في الأبراج اليوم الأحد 28 مايو 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية الصحية حاول تجنب الأطعمة الحارة، أما من الناحية المهنية حاول أن تسيطر على نفسك أكثر ولا تكون عصبي في العمل، عاطفيًا حب جديد لكن لن يشعرك بالراحة والسعادة.

برج الثور

من الناحية الصحية حاول أن تستغل شرب الماء حتى تتحسن بشرتك وشعرك، مهنيًا تبحث عن عمل، عاطفيًا تخطط لرحلة مع الشريك.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية ابتعد عن الأطعمة التي تسبب لك الحرقة، أما من الناحية المهنية تعلم مهارات جديدة، أما عاطفيًا لديك مشكلة مع الشركة حلها بهدوء.

برج السرطان

من الناحية المهنية أنت يا عزيزي اليوم مغرور في التساهل مع نفسك في مكان العمل، وبناءً عليه، سوف يراك زملاؤك ورؤساؤك في العمل كشخص متطلب ووقح جدًا، لذلك حافظ على التوازن المطلوب وفكر في طلباتك، واحذر لا تأخذ النقد الموجه لسلوكك بمحمل شخصي، بالمقرنة بصدقائك، أنت متحذلق للغاية وتنتبه إلى التفاهات غير الضرورية، وهذا لا يجعلك محبوبًا.

برج الأسد

من الناحية المهنية اليوم لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة، لديك مشكلة في التركيز على المهام اليومية، وعلى الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك، لا تخفض رأسك في يأس وحزن، وإذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على بعض النجاحات المحدودة، إلا أنه لا يجب أن تتوقع الكثير.

برج العذراء

لا يجب أن تتبنى مسؤوليات كثيرة يا عزيزي، مهما كانت المغريات، ويجب أن تركز على الأمور الأهم بالنسبة لك، وإلا سوف تعرض نفسك لخطر شديد ممكن أن تطغى عليك هذه الأمور، وإذا قررت مواجهة أمور جديدة، كن منفتحًا واطلب مساعدة الآخرين.

برج الميزان

من الناحية الصحية تشعر بدوخة، أما من الناحية المهنية قد يكون اليوم مضطربًا من بدايته، ومن ناحية أخرى هناك الكثير من الأشياء لن تسير على رغبتك، ومن ناحية أخرى، ستجد نفسك في مواقف صعبة بسبب من هم حولك. لا تبالغ في ردة فعلك، ولكن حاول استعادة هدوئك، وحاول فرض ذلك على الآخرين وعندئذ سوف تخرج سالمًا من هذا الموقف غير السار.

برج العقرب

إن مهاراتك التنظيمية مطلوبة في مكان العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك يا عزيزي وبالتالي سوف تتفوق، قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.

برج القوس

من الناحية الصحية ابتعد عن التدخين هذه الفترة لديك مشاكل في الجهاز التنفسي، أما من الناحية المهنية لا تبالغ في ردة فعلك مع الزملاء السلبيين.

برج الجدي

من الناحية الصحية نظم غذائك هذا الشهر وابتعد عن تناول الكربوهيدرات، أما من الناحية المهنية تشعر بالرغبة في تعلم مهارات جديد، عاطفيًا لا تهتم لما يقال لك من أصدقاء الشريك عنك.

برج الدلو

من الناحية الصحية لا تكثر من السكريات واستبدلها بالتمر، مهنياص أنت والمدير تخططان لرحلة مع الزملاء، عاطفيًا تشعر بعدم الرغبة في معاتبة الشريك اهمله.

برج الحوت

من الناحية الصحية حاول أن لا تسهر كثيرًا فأنت مرهق وتشعر بتعب كبير، مهنيًا تفضل العمل من المنزل هذا الاسبوع، عاطفيًا جدد علاقتك مع الشريك واخرج معه.