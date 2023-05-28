غموض موقف «VAR» فى الجبلاية

حالة من الغموض تسيطر على موقف التحديثات الخاصة بتقنية الفيديو «VAR»، والتي اتفق اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية المشغلة للتقنية في مصر على الحصول عليها منذ أكثر من ٣ أشهر، دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وفي ٥ فبراير الماضي، أعلن اتحاد الكرة تفاصيل جلسة جمعت وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية مع مسئولي الشركة الإسبانية المشغلة لتقنية الـ«VAR»، وخلال الجلسة تم الاتفاق على سداد اتحاد الكرة المستحقات المتأخرة عليه للشركة بالجنيه المصري، بجانب حصول اتحاد الكرة على تحديثات جديدة لتقنية الفيديو من الشركة بالمجان.

وبحسب ما ذكرته المصادر فإنه لا تزال المباريات ببطولة الدوري تقام بنفس نظام تقنية الـ«VAR» القائم في مصر منذ بدايته في عام ٢٠٢٠، حيث لم تتم إضافة أي تحديثات للتقنية على عكس ما تم إعلانه منذ أوائل فبراير الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن التحديثات التي اتفق عليها اتحاد الكرة مع الشركة الإسبانية، لم تتم إضافتها لعربات تقنية الـ«VAR» العاملة في مصر حتى الآن.

ورجحت المصادر أن تكون أزمة المستحقات المالية المتأخرة للشركة الإسبانية هي السبب وراء عدم تنفيذ الأخيرة لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة، بشأن إضافة تحديثات للتقنية المعمول بها في مصر لتحسين أدائها خصوصًا فيما يتعلق بلعبات ضبط حالات التسلل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المسئولة عن تقنية الفيديو في مصر، امتنعت في فترة سابقة عن إرسال عربات الـ«VAR» إلى مباريات الدوري؛ بسبب المستحقات المالية المتأخرة للشركة لدى اتحاد الكرة. علي جانب آخر، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على وضع درع الدورى القديم في متحف الجبلاية، بعد استلام الرابطة خلال الأيام المقبلة، للتصميم الجديد لدرع الدوري.

الاستقرار على وضع درع الدورى القديم بمتحف اتحاد الكرة

وتنظم رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، خلال أيام، حفلًا كبيرًا للإعلان على شكل درع الدوري الجديد، المقرر تسليمه للفائز بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

واتفقت رابطة الأندية المحترفة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم الدروع والكؤوس لتصميم درع جديد لبطولة الدوري الممتاز في الموسم الجاري.

وكشف مسئولو الرابطة أن الفريق الفائز باللقب هذا الموسم، سيحصل على الدرع الجديد، وسيكون للدرع اسم دعائي مثلما يحدث في الدوريات الكبرى، حيث تقوم الرابطة ببيع اسم الدوري وإعلان الراعي الراعي خلال الاحتفالية، وسيكون هناك مسمى لاسم الدرع الجديد للاستفادة منه بشكل تسويقي.

وقال ثروت سويلم، عضو الرابطة، إن هناك توجهًا للتعاون مع الإمارات بشأن البطولة الجديدة، وهي بطولة مستحدثة بعيدًا عن التصور الجديد لشكل كأس السوبر الذي يخص اتحاد الكرة.