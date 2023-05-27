مدينة سان بطرسبورج الروسية تحتفل بالذكرى 320 علي تأسيسها

تحتفل مدينة سان بطرسبورج الروسية، اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023، بالذكرى 320 علي تأسيس العاصمة الشمالية والثقافية لروسيا، حيث وضع بطرس الأول حجر الأساس لبناء المدينة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

والمدينة تعد ثاني أكبر مدن روسيا وعاصمة سابقة لروسيا القيصرية لما يزيد عن مئتي عام. كما أنها رابع أكبر مدن أوروبا وميناء مهم على بحر البلطيق. وهي أحد أكبر مراكز أوروبا الثقافية، حيث تضم الكثير من المتاحف والمسارح والمعالم الهامة، كما كانت مصدرا لإلهام العديد من الكتاب.

وتأسست المدينة في 27 مايو 1703، على يد القيصر بطرس الأول "كنافذة مطلة على أوروبا"، حيث قام ببناء قلعة كبيرة على نهر نيفا في خليج فنلندا، ثم اتسعت رغم وعورة المنطقة وكثرة المستنقعات وسرعان ما تحولت إلى ميناء عسكري وتجاري ضخم.

وساهمت سان بطرسبورج في صنع الانتصار في حرب الشمال العظمى التي استمرت ما يزيد عن عشرين عاما وفتحت آفاق اتصال واسع مع الحضارة الأوربية.

وحملت المدينة اسم مؤسسها القيصر بطرس الأول، وكانت عاصمة البلاد لما يزيد عن قرنين (1712-1728 / 1732-1918) في عهد الإمبراطورية الروسية، إلى أن عادت العاصمة إلى موسكو عام 1918.

كما حملت المدينة في الماضي أسماء كثيرة، منها بتروجراد (1914-1924)، لينينجراد أي مدينة لينين أول زعيم سوفييتي (1924-1991). ومن مدينة سان بطرسبورج، انطلقت قذائف البارجة "أفرورا" باتجاه قصر الشتاء معلنة بدء الثورة الروسية عام 1917.