«ريلمي» تطلق هاتف «C55» ومجموعة منتجات جديدة أخرى

أطلقت ريلمي، العلامة التجارية للهواتف الذكية هاتف «realme C55» بمعالج «ميديا تيك» الـ«Helio G88» وبكاميرات خلفية تصل إلى 64 ميجا بكسل وشاشة من نوع «IPS» ولكن بدقة «FHD+» الداعمة لمعدل التحديث الـ«90Hz»، فضلًا عن بطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط.

وأعلنت الشركة عن عزمها رفع حصتها السوقية في مصر من خلال زيادة استثماراتها وطرح تقنيات ومنتجات جديدة، كما تخطط لزيادة استثماراتها في المملكة العربية السعودية بنسبة نمو 300٪، و10٪ من حصة السوق في المملكة العربية السعودية خلال العامين المقبلين.

كما أطلقت ريلمي «realme GT3» بأسرع طاقة شحن على الإطلاق، حيث وصل إلى أقصى طاقة شحن ممكنة وفقًا لمعايير «USB-C».

وتجسد سلسلة «realme 10» روح العلامة التجارية «Dare to Leap»، حيث تأتي بشاشة منحنية بدقة 120 هرتز، مما يوفر أفضل تجربة استخدام لتحسين تجربة المستخدمين، فكان هاتف «realme 10 PRO+» أول هاتف ذكي بشاشة منحنية بقوة 120 هرتز على مستوى فئته، حيث نجحت شركة «ريلمي» في توفير تقنية الشحن بقوة 65 واط إلى «realme X7» في عام 2020، وتبعه توفير اختراق مبتكر مع أسرع تقنية شحن 150 واط في العالم إلى «realme GT Neo3» في عام 2022، وستطلق «ريلمي» هذا العام تقنية شحن 240 واط لسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال «realme GT3».

ويعد هاتف «realme C55» المنتج الأول في هذه الترقية الاستراتيجية وسيتولى مهمة أن يصبح أفضل هاتف رائد يمكن للجميع حمله. ويمكن للكبسولة الصغيرة أن تعرض إخطارًا للشحن أو معلومات البطارية، وستظهر حبة صغيرة حول فتحة الثقب. يمكنه أيضًا عرض استخدام البيانات والخطواط اليومية.