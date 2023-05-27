«NVIDIA» تُطلق مجموعة من وحدات معالجة الرسوم «GeForce RTX 4060»

أعلنت «NVIDIA» عن إطلاق مجموعة وحدات معالجة الرسوم «GeForce RTX™ 4060»، والتي تتضمن بطاقتي رسوم توفر كل التحديثات التي طرأت على بنية «NVIDIA® Ada Lovelace» بما فيها إمكانات المحاكاة العصبية «DLSS 3» والجيل الثالث من تقنيات تتبع الإضاءة في السرعات العالية.

تقدم وحدات معالجة الرسوم «GeForce RTX 4060 Ti» و«GeForce RTX 4060» ضعف قوة وسرعة أحدث أجهزة الألعاب وإمكاناتها المتطورة، بما في ذلك تتبع الإضاءة لجودة هائلة للصور في أبرز الألعاب.

تتيح مجموعة «GeForce RTX 4060» الوصول إلى أكثر من 300 لعبة وتطبيق أصبحت تدعم «DLSS»، ومنها ألعاب محبوبة مثل «The Lord of the Rings: Gollum» و«Diablo IV» التي أصبحت تعمل بتقنية «DLSS 3»، كما تضاف التقنية قريبًا إلى «Unreal Engine 5».

وتبرز «DLSS 3» الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في ممارسة الألعاب عبر إيجاد إطارات جديدة ذات جودة عالية تحقق الانسيابية في ممارسة الألعاب، إذ إنها تعزز الأداء بشكل مذهل إلى جانب تقنيات الوضوح الفائق «DLSS Super Resolution» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لعرض إطارات عالية الوضوح من مدخلات أقل وضوحًا، وتحافظ «NVIDIA Reflex» على المستوى الاستثنائي لسرعة الاستجابة، حيث تقلل من تأخير المدخلات.