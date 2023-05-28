حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 28 مايو 2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلسلة جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.