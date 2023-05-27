فريق سلة الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا bal3

توج فريق سلة الأهلي بلقب بطولة افريقيا لكرة السلة BAL 3 بعد الفوز على نظيره دوان السنغالي بنتيجه 80-65 مساء اليوم السبت في نهائي البطولة التي تقام في العاصمة الروندية كيجالي.

وتمكن المارد الأحمر من التتويج باللقب الأفريقي الأول البطولة بالنظام الجديد الذي يقام تحت رعاية الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

استطاع فريق سلة الأهلي الفوز بلقب بطولة افريقيا لكرة السلة للأندية للمرة الثانية بعد الفوز بها في 2016 بالنظام القديم.

وتأهل فريق سلة الأهلي للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا مساء السبت الماضي.