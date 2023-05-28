الأهلى يُنهي الاتفاق مع «الشحات».. و«كولر» يطلب تجهيز «الشناوي» لنهائي أفريقيا

على الرغم من ارتباط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى بمباراة سيراميكا كليوباترا التى تقام الإثنين على ملعب استاد القاهرة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، إلا أن الهدف داخل النادى فى الوقت الراهن هو نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى، التى تقام الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب من أجل رفع الضغوط نسبيا عن اللاعبين فى مباراة العودة التى ستقام فى المغرب، وتحت ضغط جماهيري كبير متوقع، فلذلك يسعى كولر إلى التجهيز لهذه المباراة بشكل جيد، يضمن للفريق تحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالأميرة الأفريقية، وإضافة الكأس الـ١١ إلى دولاب بطولات نادى القرن الأفريقى.

مواجهة الوداد الهدف الأسمى

كولر طلب من الجهاز الطبى بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة ضرورة سرعة تجهيز الحارس محمد الشناوى لهذه المباراة، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض مباراتى أفريقيا بقائمة كاملة من اللاعبين تتيح له حرية الاختيار بين العناصر، فى ظل إصابة على لطفى والاعتماد على مصطفى شوبير فى مباريات الدورى خلال الوقت الحالى، واستمراره داخل الملعب فى لقاء طلائع الجيش السابق رغم الإصابة التى تعرض لها فى الحاجب.

«أبوعبلة» بعث رسالة طمأنينة إلى كولر وأكد له أنه يتعافى تدريجيا وبشكل سريع، وكل يوم يمر تزيد فرصة لحاقه بالنهائى المرتقب، ولكن «كولر» شدد على التعامل مع الشناوى بحذر شديد حتى يكون جاهزا بشكل كامل لمباراتى النهائى وليست مباراة واحدة، لأنه عنصر مهم ويمتلك خبرات كبيرة ترجح كفته عن أى حارس ثانٍ فى الأهلى.

وفى سياق مختلف، اتفقت إدارة النادى الأهلى مع حسين الشحات لاعب الفريق على تجديد التعاقد والتوقيع على عقود التجديد للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وإنهاء هذا الملف سريعا، حتى يركز الشحات مع الفريق فى المباريات المقبلة من الموسم الكروى، فالأهلى ينتظره حسم لقب الدورى رسميا والفوز بكأس مصر، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو بطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى أنهى الاتفاق بشكل شبه رسمى، ويتبقى فقط توفير مبلغ مالى ليكون مقدم تعاقد للاعب المتألق بشدة فى الفترة المقبلة، وهو ما جعل هناك رغبة قوية من مارسيل كولر لتجديد عقد اللاعب، بعد أن أعاد اكتشاف نفسه وقدم أوراق اعتماده كاملة وبات عنصرا أساسيا فى الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.