محافظ جنوب سيناء: ندرس إقامة مهرجانات فنية في نويبع

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن نوبيع ستحذو حذو طابا في إقامة حفلات ومهرجانات فنية وغنائية، موضحا أنه يدرس حاليا اقامة مهرجان كبير في الأشهر المقبلة، مع التشجيع على استغلال المناظر الطبيعية في صناعة الأفلام بعد الحصول علي التصاريح اللازمة للتصوير.

جاء ذلك خلال إفتتاح السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع، بحضور عدد من قيادات المحافظة، وقال فودة إن المنطقة متنفس حضاري وسياحي جديد، لانها تفتح مجالات وفرص عمل للسياحة حياة لمدينة نوبيع.

تزامن افتتاح السوق مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع السياحى وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب، ويعمل الخبير السياحي عماد الطرابيشى والذى ساهم فى السنوات السابقة فى وضع مدينة طابا سابقا ونوبيع حاليا على الخارطة السياحية بإعادة هيكلة التشغيل و التجديدات لاستقبال السياح والعمل على مجموعة حفلات ومهرجان فني غنائي موسيقي خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الاحتفالية عروض فنية وموسيقية ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتى نويبع وطابا مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.

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