بالصور …فايا يونان تتألق في حفل ختام " أقرأ" بالسعودية

صعدت منذ قليل الفنانة السورية فايا يونان، على خشبة مسرح مركز “ إثراء العالمي”، لإحياء فعاليات حفل ختام مسابقة “أقرأ” التي تسدل ستائرها الليلة، بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن الفائز بلقب “قارئ العام” من بين ١٠ مرشحين من جميع أنحاء الدول العربية.

استهلت يونان الحفل بأغنية “ يا قاتلي” التي اذهلت بها الحضور، وشدت بها بلغة عربية مميزة، تناسب الاجواء الثقافية المميزة للحفل، ومن المقرر أن يكون الجمهور على موعد لملاقاة يونان خلال الحفل بوصلة فنية أخرى.

يذكر أنه قد اختتم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، برنامج إثراء القراءة "أقرأ" في نسخته الثامنة عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، والتي تأتي على مدى يومين "26-27 مايو، للاحتفاء بالقراءة والقرّاء تحت شعار "العالم العربي يقرأ"، والذي يأتي تزامنًا مع إقامة مسابقة أقرأ بمشاركة عربية لأول مرة، حيث يتنافس عشرة قرّاء من العالم العربي على لقب "قارئ العام" في مسار النصوص الختامية أمام لجنة تحكيم متخصصة، وثمانية قرّاء من العالم العربي في مسار المناظرات.



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