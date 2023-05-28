توتر بين بكين وتايبيه.. حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان.. والجزيرة تراقب الوضع

الأحد 28/مايو/2023 - 02:16 ص

عبرت ثلاث سفن صينية، بينها حاملة الطائرات شانجدونج، مضيق تايوان، أمس السبت، في مؤشر غير اعتيادي ينذر بتطورات خطيرة.

وفي بيان، قالت وزارة الدفاع الوطني في تايبيه إن أسطولا تابعا لسلاح البحرية بالجيش الصيني من ثلاث سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانجدونج، عبر مضيق تايوان إلى الغرب من الخط الأوسط، متوجها شمالا، في إشارة إلى الحدود غير الرسمية في منتصف المضيق.

وأضافت وزارة الدفاع الوطني، أن القوات المسلحة التايوانية راقبت الوضع وكلفت دورية جوية مدنية، وطائرات وسفن تابعة للبحرية ومنظومات صواريخ برية، بالرد على تلك الأنشطة.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا تفاقمت حدته منذ أغسطس ٢٠٢٢، على خلفية تبادل زيارات بين مسئولين تايوانيين وأمريكيين.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان التي يبلغ عدد سكانها ٢٤ مليون نسمة، أرضا صينية لم تتمكن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام ١٩٤٩. وسبق أن عبرت الصين، في أكثر من مناسبة، عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة التي تقدم لتايوان دعما عسكريا في مواجهة بكين منذ عقود.

