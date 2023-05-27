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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عروض تشيلية بالذكاء الاصطناعي على شاشة المركز الثقافى الإسبانى بالقاهرة

باستخدام الذكاء الإصطناعي
باستخدام الذكاء الإصطناعي عروض تشيلية بالقاهرة
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تنظم سفارة تشيلي بالتعاون مع معهد ثربانتس بالقاهرة «المركز الثقافي الإسباني» سلسلة عروض سينمائية بالذكاء الإصطناعي  خلال الفترة من 28 إلى 30 مايو، تمثل نماذج مختلفة من أعمال السينما المعاصرة بدولة تشيلي وتتناول موضوعات مختلفة. وتهدف العروض المنعقدة في مقر ثربانتس بالدقي إلى التعريف بالثقافة التشيلية ونشر اللغة الإسبانية. وتُصاحَب العروض ترجمة إلى الإنجليزية.

وتُفتَتح العروض، الأحد، بحضور روبرتو إيبرت سفير دولة تشيلي في مصر، بعرض الفيلم التاريخي «تحت الأرض»، للمخرج مارسيلو فيراري «2003»، وهو فيلم مستوحى من أعمال الكاتب التشيلي بالدوميرو ليليو، ويستعرض الفيلم الحياة الصعبة لعمال المناجم بقرية لوتا عام 1897، حيث تنطلق انتفاضة تسعي إلى تحسين الظروف المعنوية والمادية بينما يخطط أرباب العمل إلى توسيع إمبراطوريتهم.

ويعرض «ثربانتس»، الإثنين، فيلم «ميديا» للمخرج أليخاندرو مورينو «2019» الذي يطرح إعادة تصور للأسطورة اليونانية الكلاسيكية بإسقاط على واقع شمال تشيلي، وتُختتم العروض، الثلاثاء، بالفيلم الوثائقي «لسنا أسطورة: الفن أيضًا ينقذ» للمخرجة باميلا روبين «2023»، الذي يعكس تأثر صناعة الموسيقى الإيبرو-أمريكية بوباء «كوفيد- 19» وكيف اضطر الفنانون إلي إعادة اكتشاف أنفسهم للتعامل مع هذه الفترة التاريخية الصعبة.

تأتي الفعاليات في إطار التعاون بين المركز الثقافي الإسباني «ثربانتس» وسفارات البلدان الناطقة بالإسبانية في مصر.

سفارة تشيلي معهد ثربانتس بالقاهرة سلسلة عروض سينمائية