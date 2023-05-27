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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس سنتين لشخصين بتهمة التعدى على سيدة ونجلتها في أتوبيس نقل عام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت الدائرة 30 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين. بالتعدي على سيدة ونجلتها داخل أتوبيس نقل عام في التجمع الخامس، بالحبس لمدة عامين.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، وأمانة سر محمد طه.


جاء في أمر إحالة القضية رقم 9866 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، أن المتهمين تعديا على المجني عليهما في مكان عام ، حافلة نقل عام.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الأول، أنه تعدى على المجني عليها بأن باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام على النحو المبين بالتحقيقات.


ووجهت النيابة للمتهمين، أنهما سبا المجني عليها بالألفاظ الواردة بالتحقيقات لخدش حياءها على النحو الوارد في أوراق القضية.

أتوبيس نقل عام التعدي على سيدة المنعقدة بالتجمع الخامس بمحكمة جنايات القاهرة