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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«باى سكاى» تتعاون مع «إيزى كاش» لتوفير حلول الدفع الإلكتروني للتجار والمؤسسات والأفراد

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقعت شركة «باي سكاي»، لحلول التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة «إيزي كاش» للدفع الإلكتروني، بهدف تقديم أحدث حلول الدفع للأفراد والتجار والمؤسسات باستخدام التكنولوجيا المالية المتطورة التي توفرها شركة «باي سكاي»، وذلك في إطار دعمها لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.

وتقدم «باي سكاي» حلول دفع أسهل وأكثر مرونة للمؤسسات والتجار المتعاقدين مع «إيزي كاش»، من خلال منصة «يلا بيزنس» المبتكرة والذي بدوره سيمكنهم من قبول جميع أنواع بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية من خلال تقنيات وحلول مبتكرة تقدمها شركة «باي سكاي»، تماشيًا مع توجهات الدولة فيما يخص التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي.

تعتبر هذه الخطوة الأولي في التعاون بين الشركتين، حيث إنه من المخطط أن تمتد أوجه التعاون تدريجيًا لتشمل العديد من الحلول و الخدمات.

باي سكاي إيزي كاش الدفع الإلكـتروني