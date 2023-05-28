تجار اليمن يدينون تعسف «الحوثي»| الميليشيا تضرب القطاع الخاص بالعقوبات المجحفة

الأحد 28/مايو/2023 - 02:23 ص

تمارس ميليشيا الحوثي العديد من الإجراءات التعسفية والتضييق على القطاع الخاص والتجار اليمنيين، في سبيل تحقيق مآربهم المشبوهة على حساب رأس المال الوطني، وتمتد تلك الإجراءات من العقوبات المجحفة، إلى احتجاز البضائع، والجبايات، والقوائم السعرية، ليتكبد القطاع الخاص خسائر كبيرة، الأمر الذي يهدد بوقف تدفق السلع المستوردة إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية في شمال اليمن.

وخرج الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة في صنعاء عن صمته، واشتكى تحول ميليشيات الحوثي إلى "سيف مصلت" على الشركات والقطاع الخاص، كما استنكر ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تعسفية من قبل الحوثيين.

وقالت الغرفة التجارية في بيان، إن ميليشيات الحوثي عمدت إلى "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".

وأضاف أن ميليشيات الحوثي "احتجزت في العاصمة، السيارات المحملة ببضائع إحدى.

