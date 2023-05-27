اقرأ غدا في "البوابة".. رسائل السيسى لحل أزمة السودان

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 28 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسى لحل أزمة السودان.. الرئيس فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى: مصر مستمرة فى بذل الجهود لإنهاء الصراع

من الفائز اليوم؟ «أردوغان» فى مواجهة «أوغلو» بجولة الإعادة

استطلاعات الرأى تضع مرشح المعارضة فى المقدمة.. وحزب يمينى يدعم الرئيس الحالى

بدء العد التنازلى.. بايدن متفائل باتفاق يجنب واشنطن التخلف عن سداد ديونها

تجار اليمن يدينون تعسف الحوثى.. الميليشيا تضرب القطاع الخاص بالعقوبات المجحفة

البلقان على صفيح ساخن.. تأهب فى صربيا مع محاولة تنصيب رؤساء بلديات ألبان

القتال مستمر رغم الهُدنة.. معارك بكل أنواع الأسلحة فى دارفور.. وأعمال نهب واختطافات بالخرطوم

مسئولة أممية: الدول المضيفة للاجئين السودانيين بحاجة إلى دعم سريع

توتر بين بكين وتايبيه.. حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان.. والجزيرة تراقب الوضع