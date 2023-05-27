«كاردو» تطرح أول ساعة ذكية مطورة بإيدي مصرية

أعلنت شركة «كاردو- CardoO»، المصرية الناشئة المتخصصة في الأجهزة الإلكترونية بتقنية إنترنت الأشياء، إطلاق أول منتجاتها من الساعات الذكية «CardoO Watch»، التي تحتوي على خصائص مبتكرة تساهم في تبسيط وتحسين أسلوب حياة مستخدميها من خلال مميزاتها المتطورة وقدرتها الفائقة على الاتصال.

تأتي تلك الخطوة من جانب شركة كاردو بعد أشهر قليلة من نجاحها في إغلاق جولة تمويلية استثمارية بلغت قيمتها 660 ألف دولار أمريكي بقيادة «Alexandria Angel Network»، وبمشاركة «Sofico Investments»، ومستثمرين ملائكيين من السعودية.

الساعة بشاشة ملونة كاملة العرض 1.9 بوصة من نوع «IPS» تنتج درجة سطوع حادة بدقة 240 × 283، مزودة بخاصية «IP68» المقاوم للماء، كما تضم الساعة بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 260 مللي أمبير لتتيح إمكانية تشغيلها لمدة 5-7 أيام من الاستخدام المنتظم وحتى 20 يومًا في وضع توفير الطاقة، وتتوافق الساعة مع أنظمة تشغيل «أندرويد» بدءًا من «Android 4.4+» وأنظمة «IOS» بدءًا من «iOS 10.0+»، كما تدعم 7 لغات متعددة من بينها اللغة العربية لتجربة أكثر خصوصية.

أحمد عادل

قال أحمد عادل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كاردو: أن الساعة الذكية تحمل اسم «CardoO Watch»، هي أول منتج لدينا يدعم إنترنت الأشياء ويجمع بين التصميم والوظائف المتعددة والاتصال كما نفخر بكونها أول ساعة ذكية تعمل بتكنولوجيا مصرية تم تطويرها بواسطة نخبة من المطورين المصريين بالشركة.

وأضاف، الساعة الجديدة تم تصميمها باحترافية لتتوافق مع تطبيق «CardoO» الذكي الذي يمكن تحميله مجانًا عبر الهاتف، حيث قمنا بتطوير هذا التطبيق اعتمادًا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أجل خلق القدرة على تحليل البيانات وتقديم التوصيات التي تتيح تجربة مستخدم احترافية.

وأكد «عادل»، أن المنتج الجديد يتوافق مع احتياجات الفئة المتوسطة اعتمادًا على السعر التنافسي، موضحًا أن المرحلة الأولى سيتم استهداف التوزيع داخل السوق المصرية، مع وجود خطة للتصدير إلى دول المنطقة في المراحل التالية.