«فودافون بيزنس» تزود القلعة بالحلول الرقمية لإدارة الأعمال

أعلنت «فودافون بيزنس» تجديد شراكتها مع شركة «القلعة للاستثمارات المالية»، لتزويدها بالحلول الرقمية المكتبية للمساعدة في توفير حلول رقمية تساهم في تيسير أعمال جميع الشركات والمنظمات بمختلف القطاعات.

بموجب هذه الاتفاقية تصبح «فودافون بيزنس» هي المزود الرئيسي لتراخيص «Office 365» في مؤسسة القلعة، مما يسهم في رفع كفاءة وتطوير مكان العمل وخدمة جميع الأقسام الداخلية، عن طريق إتاحة الحلول التكنولوجية المتقدمة، بحسب بيان من الشركة.

قال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، إن تجديد الشراكة مع شركة القلعة يأتي تأكيدًا للدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في تسهيل الأعمال وزيادة الكفاءة والإنتاجية، لدى الشركات والهيئات بمختلف أنواعها وأنشطتها.

ولفت إلى أن خبرة «فودافون بيزنس» تُسهم في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة، وزيادة الاستفادة من هذه الخدمات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء وتسهيل العمليات الداخلية، بما يساهم في دعم التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن توقيع العقد يأتي في سياق اتجاه القلعة المستمر للرقمنة ورفع كفاءة العمل من خلال استخدام أحدث الأدوات والتكنولوجيا، ومن أمثلة ذلك العمل الإلكتروني التشاركي وعمل الاجتماعات عن بعد واستخدام وسائل التواصل الرقمي والحفظ الإلكتروني للبيانات الحساسة بشكل مؤسسي آمن.

وقال محمود الخطيب، رئيس قطاع الأعمال بشركة فودافون مصر، إن هذه الشراكة هي استمرار للتعاون مع مجموعة القلعة، وإن فودافون تزود القلعة من خلاله بأحدث الحلول الرقمية في مجال الأعمال.