Xylem الأمريكية تفتتح مصنعًا لتوفير حلول المياه الذكية في مصر

أعلنت شركة Xylem ، عن افتتاح مصنع للتوفير حلول المياه الذكية بالشراكة مع مجموعة طيبة المنزلاوي، وهو ما يُسهم في انتاج وتصنيع منتجات مجموعة من العلامات التجارية وإتاحتها في مصر والدول المجاورة.

ومن المقرر أن يقوم المصنع الجديد بإنتاج وحدات كاملة وقطع غيار بما في ذلك تصنيع وتجميع منتجات مجموعة من العلامات التجارية مثل Flygt وLowara وBell & Gossett.

كما يقوم المصنع في المرحلة الأولى بتصنيع مضخات الطرد المركزي المنقسمة باستخداماتها المختلفة سواء للري أو لنظم التدفئة والتكييف المركزية أو لخدمات المباني التجارية بالإضافة إلى مضخات الشفط النهائية المستخدمة في الصناعة والري.

ويُعد المصنع هو الأول من نوعه لشركة عالمية في مصر لإنتاج مضخات المياه وغيرها من المعدات، حيث يستهدف توجيه انتاجه لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير لمختلف الأسواق

من المتوقع أن يتخطى حجم مبيعات مصنع زايلم خلال 5 سنوات عدة مليارات جنيه، وباستثمار أولي بمليارات الجنيهات لخدمة مستهدفات الشركة.

أكد فينسنت شيروز، المدير الإقليمي لـشركة Xylem بالشرق الأوسط وأفريقيا، أن مصر تعد سوقًا هامًا ومحوريًا لشركة زايلم لأكثر من 50 عامًا، حيث نفخر دائمًا بمشاركتنا في مختلف المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد والتي من شأنها توفير فرصًا جديدة للمصريين.

أضاف إن إطلاقنا للمرحلة الأولى من هذا المصنع يؤكد التزامنا الكبير بتعزيز علاقاتنا الوثيقة مع مصر ونتطلع إلى إطلاق المراحل التالية في أقرب وقت ممكن”

من جانبه قال شادي المنزلاوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة طيبة المنزلاوي: أن مصر تشهد نموًا وتطورًا كبيرًا يجعلها دولة رائدة، وعندما ظهرت الحاجة إلى تحقيق المزيد من المجهودات لتعزيز القدرات المحلية في قطاع حلول المياه،

كان لدى مجموعة وشركة Xylem الرغبة المشتركة لتلبية هذا الاحتياج. يُعد مصنع زايلم مشروع هو الأول من نوعه بالنسبة لنا، حيث يُظهر قدرات الدولة المصرية وامكانياتها في تصنيع منتجات شركة زايلم ذات الجودة العالمية

والتي تُعد أحد أهم العلامات التجارية في هذا القطاع، وهو ما يتماشى مع التزامنا بدعم رؤية الدولة المصرية في تعميق التصنيع المحلي وخفض تكلفة توفير العملة الأجنبية لاستيراد منتجات جاهزة”.