4 أرقام قياسية في انتظار صلاح خلال مباراة ليفربول وساوثهامبتون

يستعد النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول، رفقة فريقه لخوض مواجهة ساوثهامبتون، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

يحل ليفربول، غدًا الأحد، ضيفًا على ساوثهامبتون بملعب سانت ماري، في لقاء يديره تحكيميًا الحكم دارين أنجلاند.

يسعى محمد صلاح، لتسجيل هدف في شباك ساوثهامبتون، للوصول إلى هدفه رقم 20 بالموسم الحالي من البريميرليج، من أجل تحقيق 4 أرقام قياسية جديدة للفرعون المصري مع الريدز.

محمد صلاح

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، فإن صلاح على بعد هدف واحد فقط من الوصول إلى 20 هدفًا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك، يحقق نجم المنتخب الوطني، رقمًا قياسيًا في حال زيارته لشباك القديسين، حيث سيكون سجل 20 هدفًا للموسم الخامس من أصل 6 مواسم بقميص ليفربول.

كما يصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول، منذ روجر هانت في موسم 1965-1966، يسجل 20 هدفًا في البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

وكذا، يصبح هداف الريدز، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 في 3 مواسم، منذ النجم الفرنسي تيري هنري، الذي حقق هذا الرقم في في موسمين سابقين.

ويعد قائد منتخب مصر، قريبًا من معادلة رقم روبي فاولر نجم ليفربول السابق، باعتباره أكثر لاعب من حمر الميرسيسايد، سجل أهدافًا ضد ساوثهامبتون، برصيد 8 أهداف، حيث يبتعد عنه صلاح بفارق هدف وحيد.

محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

كان محمد صلاح، اعتذر لجماهير الريدز، الخميس الماضي، عن عدم التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد نهاية مباراة مانششتر يونايتد وتشيلسي، المؤجلة بينهما من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي فاز بها الشياطين الحمر برباعية مقابل هدف، ليحجز اليونايتد المقعد المتبقي وسط الأربعة الكبار من البريميرليج (مانشستر سيتي، أرسنال، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد)، الذين يشاركون في كأس ذات الأذنين موسم 2023-2024.

ويحتل فريق ليفربول، حاليًا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة، ليضمن مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم القادم رفقة نظيره برايتون سادس الترتيب بـ62 نقطة.