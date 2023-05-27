إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لخدمة قطاع التعليم في مصر والسعودية

أطلقت شركة كلاسيرا المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم، منصة EduMalls التي تعد أول منصة للتجارة الإلكترونية المتخصصة في المنتجات والخدمات التعليمية في الشرق الأوسط لتخدم الطلاب والمدارس في جميع مراحل التعليم، من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، في مصر والمملكة العربية السعودية، مع استعدادات للإطلاق التجريبي قريبا في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

تقدم المنصة خدمات التجارة الإلكترونية في قطاع التعليم عبر موقعها الإلكتروني حاليا، على أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني قريبا، لتصبح أول منصة إلكترونية تهتم بكل ما يخص تكنولوجيا التعليم للطلبة والدارسين، بداية من توفير الكورسات التعليمية المتنوعة والأجهزة الإلكترونية حتى الألعاب الترفيهية والأدوات المكتبية، وذلك جنبا إلى جنب مع دعم الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للمدفوعات لبيع وشراء المنتجات الاستهلاكية، مدعومة بأكثر من 70 شريكا عالميا لكلاسيرا في مجال الخدمات التعليمية.

وقال المهندس محمد المدني، الرئيس التنفيذي لشركة كلاسيرا العالمية: "أن المنصة مكرسة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب وأولياء الأمور والمدارس، مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التعليمية، بدءًا من مستلزمات المدرسة وصولاً إلى التكنولوجيا التعليمية المتطورة، كما نعمل على الربط بين المنصة و منصات التعلم الإلكتروني مما يتيح للمدرسة ولولي الأمر تعزيز مخرجات التعليم بصورة فردية لكل طالب من خلال المنتجات المتوفرة على المنصة وكذلك تعزيز مفهوم ريادة الأعمال للطلاب من خلال ركن المدرسة".

يقدم المتجر باقة واسعة من المنتجات والتصنيفات ، بدءا من الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس وباقات الأدوات المدرسية والكتب، مرورا بالإلكترونيات التعليمية ووسائل التعليم التكنولوجية، بما فيها الدورات التعليمية والمعامل الافتراضية، وصولا إلى ألعاب الأطفال وألعاب الفيديو.

قال عمرو عبد الفتاح السعيد، مدير إدارة تطوير الأعمال في كلاسيرا: "قبل EduMalls، كانت مصر والمنطقة العربية بحاجة إلى متجر إلكتروني شامل للمنتجات والخدمات التعليمية، بدلا من بعض المحاولات المحدودة والفردية من منتجي وصناع الأدوات المكتبية والأجهزة التعليمية، والتي اقتصر معظمها على عروض المنتجات المتوفرة على متاجرهم ومنافذ البيع الخاصة بهم، دون إمكانية شراؤها أونلاين وتوصيلها إلى المنازل".

وتابع قائلا: "تم إطلاق مبادرة مدارسنا أذكى والتي تهدف إلى تسريع تطبيق مدارس كلاسيرا للحلول التكنولوجية المتنوعة المقدمة من شركاء كلاسيرا عن طريق تقديم تمويل من كلاسيرا لدعم عملية الشراء من خلال EduMalls، كما تقدم المبادرة عروض بخصومات كبيرة مقدمة من أكثر من 18 شريكا، وقد تم إطلاق المبادرة بصفة مبدئية في المملكة العربية السعودية على أن يتم تعميمها على باقي الدول في مراحل لاحقة".

ويمنح المتجر حلول الدفع الأكثر سهولة وتوافرا في السوق المصري، فيمكن الدفع عبر محافظ الهواتف المحمولة المختلفة، فودافون كاش واورنج كاش واتصالات كاش ووي باي، إلى جانب الكروت الائتمانية والبنكية، كما تم إتاحة خدمات التقسيط بشكل تجريبي ليتم إتاحتها رسميا خلال الفترة المقبلة.

كما يمكن لكل مدرسة امتلاك متجرا مخصصا لها عبر المنصة، تعرض من خلاله لطلابها الأدوات التعليمية واللوازم المدرسية والزي المدرسي في ركن مخصص لها، والذي يمكن الشراء منه أونلاين، لتقوم EduMalls بتوصيل الطلبات حتى المنازل عبر مندوبي شحن خاصين بها.

