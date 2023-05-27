اجتماع جديد لمنتدى السياسات العامة بالتنسيقية

عقد منتدى السياسات العامة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا بمقر التنسيقية، لبحث مجموعة من الموضوعات الهامة المطروحة من قبل الأعضاء، والتي تهم الشأن العام الداخلي والخارجي.

تضمن الاجتماع مناقشة إحدى المبادرات التي تقدم بها النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ بالتنسيقية، والتي تم تحويلها من قبل أمانة سر المنتديات إلى المنتدى لدراستها وبحثها .

واتفق أعضاء المنتدى على عدد من النقاط والمحاور التي ستتم دراستها وتعميقها في إطار المبادرة وتحقيق أهدافها، منها عقد جلسات حوارية والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه المجال وما هي متطلبات المستقبل لتحقيق أهداف الدراسة، وتعزيز دور الشراكة ورفع العبء عن المؤسسات الحكومية ودراسة تجارب الدول المختلفة في هذا الشأن.

حضر الاجتماع إبراهيم رمضان، منسق المنتدى، وكلا من جهاد سيف، والدكتور محمد غنيم، ومحمد الصعيدي، والدكتور عمرو حسن، ومارك مجدي، والدكتور أحمد سعيد فهيم، والدكتور محمد عز الرجال، والدكتورة زينب أحمد، والدكتور أحمد حسام، والدكتور أحمد سعد، بالإضافة إلى إسلام حمدي من أمانة سر المنتديات، والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ الذي قدم مقترح المبادرة.

