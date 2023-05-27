نقابة القراء عن فيديو ممدوح عامر: لا يليق بشيخ معمم حامل كتاب الله .. فيديو

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، على فيديو الرقص والغناء المتداول للمقرئ الشهر ممدوح عامر في فرح شقيقه، قائلا: إزاي يكون قارئ قرآن ويعمل كده، مضيفا أن الإجراءات المقبلة تجاه عامر يحددها المستشار القانوني للنقابة.

وقال حشاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه على قدر احترام الناس للعلماء والقراء يجب أن يكون هذا الاحترام متبادل تجاه الناس.

وأبدى استنكاره وتعجبه مما فعله الشيخ ممدوح عامر، مشيرا إلى أنه لا يليق بأن يكون قارئ للقرآن ومعمم يقوم بمثل هذه التصرفات، مضيفا أن الناس تقدره وتحترمه على أنه حامل لكتاب الله والناس وجدوه في مشهد لا يليق ويغني لأم كلثوم في الفرح.

ولفت حشاد إلى أنه تلقى اتصالات عديدة طالبته برؤية الفيديو المتداول للشيخ ممدوح عامر، وشاهد الفيديو بالفعل ووجد القارئ ممدوح عامر يرقص ويغني، مؤكدا أن الغناء يتنافى مع احترام الناس للعلماء والقراء والجلباب الأزهري والعمامة.