إغلاق الطريق الحدودي بين إيران وأفغانستان بعد تبادل الاشتباكات بين البلدين

أفادت صحيفة (طهران تايمز) الإيرانية، اليوم السبت، بأن 3 جنود من قوات حرس الحدود الإيرانية قتلوا في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، بينما اتهمت طالبان الجنود الإيرانيين بالمبادرة بإطلاق النار ودعت للحوار، وفقا للعربية.

وأضافت طهران تايمز أن طريق الحرير الحدودي بين إيران وأفغانستان تم إغلاقه عقب تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

فيما نقل تلفزيون طلوع الأفغاني عن حكومة طالبان قولها في إشارة لإيران أن "اختلاق أعذار لشن حرب ليس في مصلحة أحد والحوار أفضل وسيلة لحل المشكلات".

وكانت وسائل إعلام أفغانية، قد أفادت اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان في قرية مامكي بمنطقة كنغ، واستهدفت المدفعية الإيرانية مدينة زرنج الأفغانية.

فيما أفادت وكالة (تسنيم) للأنباء اليوم السبت، بوقوع اشتباكات بين قوات حرس الحدود الإيرانية ومسلحين "مجهولي الهوية" على حدود ولاية نيمروز الأفغانية.

في الأثناء، تحدثت مصادر إيرانية عن سقوط 12 قتيلا على الأقل من عناصر طالبان. وفق قناة "نظامي نيوز" على تل[رام.

بالتزامن مع الاشتباكات، يعقد وزير خارجية طالبان أمير خان متقي لقاء مع المبعوث الإيراني إلى أفغانستان حسن كاظمي قمي، بمقر وزارة الخارجية في كابل.

وأفاد سكان محليون بأن قوات حرس الحدود الإيراني أطلقت قذائف هاون على منطقة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، وأصابت عددًا من المنازل.