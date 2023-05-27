عاصفة ترابية تضرب السويس

ضربت عاصفة ترابية محافظة السويس مساء اليوم، وتسببت في حجب الرؤية افقيا على المسطح المائي، وقررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر غلق مينائي بورتوفيق والزيتيات حرصا على الممتلكات العامة والخاصة.



كان طقس غائم قد ساد محافظة السويس طوال اليوم، مع نشاط خفيف للرياح، زادت سرعتها بعد الخامسة والنصف مساء، لتبلغ 28 عقدة بحرية، وهي تعادل نحو 50 كيلو متر بالقياسات الأرضية.



أثارت العاصفة الترابية الرمال والأتربة على الطرق الداخلية والطرق الصحراوية السريعة، دون حجب للرؤية داخل المدينة، مع تشديد من إدارة مرور السويس على السائقين باتخاذ الحذر عند السير بسرعات منخفضة على الطرق الإقليمية الرابطة بين السويس والمحافظات المجاورة.

ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة ان تشهد منطقة السخنة والزعفرانة جنوب السويس سقوط أمطار بين خفيفة إلى متوسطة، تخلف ورائها سيولا منحدرة من جبل الجلالة البحرية.

كما أعلنت محافظة السويس رفع درجة الاستعداد، لمواجهة اي أمطار وتصريفها فور حدوثها، والتتسيق مع رؤساء الاحياء وتفعيل غرفة الازمات تحسبا لأي احداث تقع بسبب تاثير العاصفة الترابية.