بعد التتويج بأفريقيا وكأس مصر.. لاعبات طائرة الزمالك يتحدثن لـ "البوابة نيوز"

كشف أحمد فتحي المدير الفني لفريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، عن الصعوبات التي واجهت الفريق خلال الموسم حتى استطاع الفريق حصد بطولة أفريقيا، وكأس مصر لكرة الطائرة للسيدات.

وقال "فتحي" لـ البوابة نيوز" إن الموسم كان صعبًا في ظل الأزمات التي يواجهها نادي الزمالك في الفترة الماضية؛ ولكن الفريق نحى الأزمات جانبًا ولم يلتفت لها؛ مُؤكدًا أن حصد البطولات التي شارك فيها الفريق كانت فقط الهدف الرئيسي لفريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك.

وأكد أن فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، قدم موسم استثنائي وحصد كاس مصر؛ يأتي ذلك إلى جانب حصد بطولة أفريقيا لكرة الطائرة للسيدات، لأول مرة في تاريخ نادي الزمالك.

وأوضح "فتحي" أن الفريق نحى الظروف الاستثنائية والصعبة التي مر بها النادي؛ مؤكدًا أن حصد البطولات كان الهدف الرئيسي بعيدًا عن الأزمات التي يمر بها نادي الزمالك.

كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، هنأ فريق السيدات بنادى الزمالك للكرة الطائرة بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية للمرة الأولى، عقب تغلبه على فريق الأنابيب الكينى، فى الدور النهائى من البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة، والتى أقيمت خلال الفترة من 10 - 23 مايو الجارى بمدينة نايل بتونس.

ورصدت عدسة البوابة نيوز، فرحة أبطال فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك؛ وتحدثن عن الصعوبات التي واجتهن خلال مسيرة حصد بطولة أفريقيا وكأس مصر.