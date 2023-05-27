«كاسبرسكي» تكشف أكثر الخرافات الرقمية لمستخدمي الإنترنت فى مصر

قامت «كاسبرسكي» مؤخرًا بتحليل ما يؤمن به مستخدمو الإنترنت في مصر من الخرافات الرقمية، إضافة إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت هناك أسباب وراء هذه المعتقدات.

نعم أو لا تسهل سرقة بياناتك

وفقًا للاستطلاع العالمي الذي أجرته كاسبرسكي بعنوان «الخرافات الرقمية»، تبين أن الاعتقاد الخاطئ الأكثر شيوعًا هو أنه لا ينبغي على المرء نطق «نعم» أو «لا» عند التحدث على الهاتف مع الغرباء.

ويزعم البعض أن المحادثة يمكن تسجيلها واستخدامها لسرقة الأموال من الحسابات المصرفية، ووافقت غالبية المشاركين في الاستطلاع «89%» على ذلك، وفي الواقع، تُستخدم أنظمة التعرف على الصوت في بعض البنوك، ولكن فقط كأداة مصادقة إضافية لا تكفي لإجراء معاملة، ولاسيما لغرض سحب الأموال أو تحويلها.

«HTTPS» الخاص بالمواقع الإلكترونية يضمن مصداقيته

هناك اعتقاد خاطئ شائع آخر يؤمن به 89% من المشاركين في الاستطلاع، وهو أن بروتوكول «HTTPS» الخاص بالمواقع الإلكترونية يضمن مصداقيته.

بينما تعني شهادة «HTTPS» في الواقع أنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية من خارج الموقع، ولكن يبقى من الممكن سرقة هذه البيانات بواسطة الموقع نفسه، إذا كان هناك مصدر للتصيد الاحتيالي.

إعادة ضبط المصنع تحذف بيانات الهاتف

يعتقد أكثر من نصف المشاركين «68%»، أنه من الممكن حذف جميع المعلومات الموجودة على الهاتف الذكي عن طريق إعادة الضبط إلى إعدادات الجهة المصنعة. وفي واقع الأمر، يمكن استرداد البيانات في الغالب بعد إعادة الضبط والرجوع إلى إعدادات الجهة المصنعة.

وتشير تفاصيل مساحة التخزين على الأدوات إلى أنه يتم حذف البيانات فقط في حالة الكتابة فوقها، وهو ما لا يحدث في أثناء إعادة الضبط.

إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالإنترنت يصبح من المستحيل إصابته ببرامج خبيثة

ويعتقد 66% أكثر من نصف المشاركين في مصر، أنه إذا لم يكن الجهاز متصلًا بالإنترنت، يصبح من المستحيل إصابته ببرامج خبيثة. في الواقع، مع أنه في الواقع يمكن إصابة جهاز حتى إذا لم يكن متصلًا بالإنترنت، ويتم ذلك على سبيل المثال عن طريق استخدام محرك أقراص محمول أو وسائط أخرى قابلة للإزالة.

وضع «التصفح المتخفي» يتيح إخفاء الهوية بالكامل

أما 84% من المستخدمين يعتقدون، أن وضع «التصفح المتخفي» في المتصفح على الإنترنت، علمًا أن وضع «التصفح المتخفي» لا يضمن الخصوصية المطلقة، وفي هذا الوضع، لا يقوم المتصفح بحفظ المعلومات المتعلقة بزيارة مواقع الويب وملفات تعريف الارتباط وسجل التحميل وبيانات التفويض التي لا تعادل إخفاء الهوية بالكامل.

يقول عماد حفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى «كاسبرسكي»: «نقوم منذ ما يزيد على 25 عامًا بمحاربة التهديدات الإلكترونية المختلفة والخرافات الرقمية على حد سواء. وهنا تكمن أهمية تحسين المعرفة الرقمية باستمرار، إلى جانب استخدام الحلول الأمنية الموثوقة».