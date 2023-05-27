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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات في التعاملات المسائية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 27 مايو 2023. حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2700 جنيه

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2375 جنيهًا.


سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2030 جنيهًا.


سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18960 جنيها.


سجلت الأوقية نحو 1949 دولارًا وفقًا للأسعار العالمية .

وشهدت أسعار الذهب، خلال الأيام الماضية، عدة انخفاضات، متأثرة بقرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي عن الذهب للقادمين من الخارج ما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.

أسعار الذهب الذهب ذهب عيار 21