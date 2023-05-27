بايرن ميونخ يهزم كولن ويقتنص لقب البوندسليجا من أنياب دورتموند

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني لقب الدوري الألماني رقم 33 في تاريخه بعد الفوز على كولن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ملعب "راين إينرجي ستاديوم"، في إطار منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الألماني.

أحرز ثنائية بايرن ميونخ كل من كينجسيلي كومان في الدقيقة 8 وجمال موسيالا في الدقيقة 89، فيما سجل هدف كولن ديجان ليوبيسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

بهذه الثنائية، توج فريق بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني "البوندسليجا" لموسم 2022-2023، وانتزع الكأس من أنياب بوروسيا دورتموند.

وخسر بروسيا دورتموند الدوري في النفس الأخير من الموسم حيث يحتاج للفوز على ماينز بأي نتيجة لحسم لقب الدوري الألماني حيث كان يتفوق بنقطتين على الغريم البافاري، لكنه خسر في المباراة بهدفين ليخسر لقب البوندسليجا.

وانتهى الدوري الألماني باحتلال بايرن ميونخ الصدارة برصيد 71 نقطة فيما احتل بروسيا دورتموند المركز الثانى ب 71 نقطة أيضا ولكنه خسر بفارق الأهداف.