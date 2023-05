محمد كريم يلعب بطولة Iron Ribbon عن القتل الرحيم

كشف موقع مجلة فارايتي قبل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي عن الفيلم الأمريكي العالمي للنجم المصري محمد كريم، وأكد موقع فارايتي قيام الفنان محمد كريم بلعب بطولة فيلم Iron Ribbon للمخرج Jarek Marszewski ، الذي سبق وقدم فيلم Bikini Blue ، وذلك بعد حضوره فيلم بن افليك HYPNOTIC والذي عرض بمهرجان كان.



الفيلم الذي يلعب بطولته محمد كريم تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي ، وهو فيلم الإثارة الرومانسي ، الذي تنتجه دانييلا جونيلا وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز ، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا ، التي قتلت عام 1924 خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثلت أمام المحكمة ، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.

يلعب محمد كريم دور الدكتور روسي ، الذي يحاول إنقاذ زينوفسكي خطيبها، وكشف عن تفاصيل الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي في دورته ال 76 حيث حضر محمد كريم الفعاليات بصحبة النجوم العالميين.



آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die والذي حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات.



كانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم بروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين قنصل جمهورية مصر العربية في لوس انجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.



الفيلم ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "A Score To Settle"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضاءه 19عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.