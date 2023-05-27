ads
السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“مياه الجيزة” تشارك بمعرض زهور الربيع 2023 .. صور

جانب من المعرض
جانب من المعرض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال الإدارة العامة للحدائق والتشجير، بمعرض زهور الربيع ٢٠٢٣، والذي تُقام فعالياته بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تعرض مجموعة متنوعة من شتلات الأشجار والنباتات، التي تمت زراعتها بمواقع الشركة، بالجناح الخاص بها خلال فترة المعرض، والذي يستمر لمدة شهر، تحت شعار "١٠٠ مليون" شجرة. 
وعلى هامش فعاليات المعرض، يقوم فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بعمل حملات توعوية تهدف إلى حث زائري المعرض على الحفاظ على المياه، وتوزيع بروشورات تحمل رسائل التوعية المائية.
وتابع رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لا تألو جهداً في تعزيز نشر ثقافة الوعي المائي، لافتاً إلى أن المعرض يُشكل مناخاً مناسباً لحث المهتمين بالزهور والنباتات على أهمية ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أنه يمكن تعظيم الاستفادة من المياه المتبقية فى الاستخدامات اليومية في ري بعض الزهور والنباتات.

IMG-20230527-WA0019
IMG-20230527-WA0019
IMG-20230527-WA0021
IMG-20230527-WA0021
IMG-20230527-WA0020
IMG-20230527-WA0020
IMG-20230527-WA0022
IMG-20230527-WA0022
IMG-20230527-WA0023
IMG-20230527-WA0023
IMG-20230527-WA0025
IMG-20230527-WA0025
IMG-20230527-WA0024
IMG-20230527-WA0024
IMG-20230527-WA0027
IMG-20230527-WA0027
استهلاك المياه الشرب والصرف الصحى المهندس منصور بدوي تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس شركة مياه الشرب