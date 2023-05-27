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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل حظر استخدام القمح على أصحاب الأعلاف والمزارع السمكية.. فيديو

قمح
قمح
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كشف مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، قرار وزارة التموين بحظر استخدام القمح على أصحاب الأعلاف والمزارع السمكية، موضحًا أن القرار هدفه استخدام القمح لأغراضه الرسمية.

وأضاف الخضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة التموين قامت بتسعير أردب القمح بـ1500 جنيه للموسم الحالي، لكن لوحظ بيع القمح لبعض الأشخاص الذين يستخدموه في بعض الأغراض الأخرى، بسعر أعلى من المحدد من قبل الوزارة.

وتابع: الدولة تستخدم القمح من أجل إنتاج رغيف الخبز، والدولة تتكلف مليارات الجنيهات كدعم للمواطنين، ولكن البعض يستخدم القمح في صناعة أعلاف الماشية والمزارع السمكية.

أردف الخضر: تم شن حملة تفتيشية على أصحاب مزارع السمك ومصانع الأعلاف، ووجدت كميات القمح التي تستخدم في أغراض أخرى غير الغرض المخصص لها.

وأكمل: الحظر والعقوبات ستكون على أصحاب المصانع والمزارع السمكية، وليس على الفلاح، وهناك أعلاف مخصصة للماشية والأسماك ولن تحدث أزمة، كما أن القرار لن يشمل منتجي العيش الحر. 

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