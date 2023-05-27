طوبة وطعنة.. مقتل شاب في مشاجرة بين طرفين في المنيرة

لقي شاب مصرعه بطعنه نافذة علي يد آخر في مشاجرة بين طرفين، بسبب لهو الأطفال في منطقة المنيره.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيره الغربيه بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى زياد.ا.ب، 25 عامًا، طعنه نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنه نافذة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.