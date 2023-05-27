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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

يلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي  -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي  

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي

يغادر الفريق ظهر الأحد إلى الأسكتدرية، على أن يخوض مرانه الأخير بمدينة برج العرب مساء، استعدادا للمباراة الهامة.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 55 بينما يمتلك الاتحاد السكندري 40 نقطة في المركز الثامن. 

بيراميدز والاتحاد السكندري جايمي باتشيكو الدوري الممتاز