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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إغلاق موانئ السويس والزيتيات لسوء الطقس

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة السادسة مساءا نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

 بلغت شدة الرياح ٢٨ عقدة جنوبية وارتفع الأمواج ما بين 3-4 متر، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
أصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

الاحوال الجوية التدابير الاحترازية سوء الأحوال الجوية رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر محافظة السويس